Durante más de 120 minutos intentaron detenerlo con una marca asfixiante. Apenas sonó el pitazo final, el libreto cambió por completo. Mientras Lionel Messi caminaba hacia la zona mixta después de la agónica victoria de Argentina sobre Cabo Verde, un grupo de futbolistas del conjunto africano interrumpió el habitual recorrido de los periodistas para esperar al capitán albiceleste. No buscaban una declaración ni un análisis del partido: querían una fotografía con el hombre al que acababan de enfrentar y cuya carrera han admirado durante años.

La escena resumió el respeto que Messi despierta en cualquier rincón del planeta. Los jugadores caboverdianos aguardaron pacientemente hasta que el rosarino terminara de atender a la prensa. Recién entonces se acercaron para pedirle una foto, un autógrafo y, en algunos casos, intercambiar camisetas. El argentino aceptó cada solicitud con la tranquilidad que lo caracteriza, regalando sonrisas y unos minutos que para sus rivales seguramente quedarán entre los recuerdos más valiosos de sus carreras.

El momento estuvo acompañado por una cuota de humor. Rodeado por los futbolistas de Cabo Verde, Messi lanzó una broma que provocó carcajadas entre todos los presentes: “Me pidieron la camiseta y adentro de la cancha me cagaban a patadas”. La frase reflejó el intenso duelo que había vivido frente a un rival que no le concedió un metro de libertad, pero también la buena relación que quedó una vez terminado el encuentro.

Lionel Messi estaba hablando en zona mixta y LLEGÓ UN JUGADOR DE CABO VERDE PARA PEDIRLE UNA FOTO en plena nota.



JAJAJA, MOMENTAZO. 🇦🇷❤️🇨🇻 pic.twitter.com/d5mTimNBai — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 4, 2026

La admiración no sorprendió. Cabo Verde, debutante absoluto en un Mundial, estuvo muy cerca de protagonizar una de las mayores hazañas del torneo al llevar al límite al vigente campeón del mundo. Pese a la eliminación, sus jugadores entendieron que tenían delante a uno de los futbolistas más importantes de la historia y no dejaron pasar la oportunidad de inmortalizar ese instante. Para muchos de ellos, compartir una cancha con Messi ya era un premio; llevarse una foto con él convirtió la experiencia en inolvidable.

Las imágenes recorrieron las redes sociales en cuestión de minutos y dejaron una de las postales más emotivas del Mundial 2026. Porque el fútbol también se explica desde esos gestos que trascienden el resultado. Cabo Verde perdió el partido, pero ganó una historia para contar durante toda la vida. Y Messi, una vez más, confirmó que su legado no solo se mide en goles y títulos, sino también en la admiración que despierta incluso entre quienes intentaron detenerlo sobre el césped.

******

SOBRE EL AUTOR