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Resumen

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Jugadores de Cabo Verde interrumpen la zona mixta para pedirle una foto a Lionel Messi. (Foto: AFP)
Jugadores de Cabo Verde interrumpen la zona mixta para pedirle una foto a Lionel Messi. (Foto: AFP)
/ CHANDAN KHANNA
Por Marco Quilca León

Durante más de 120 minutos intentaron detenerlo con una marca asfixiante. Apenas sonó el pitazo final, el libreto cambió por completo. Mientras Lionel Messi caminaba hacia la zona mixta después de la agónica victoria de Argentina sobre Cabo Verde, un grupo de futbolistas del conjunto africano interrumpió el habitual recorrido de los periodistas para esperar al capitán albiceleste. No buscaban una declaración ni un análisis del partido: querían una fotografía con el hombre al que acababan de enfrentar y cuya carrera han admirado durante años.

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