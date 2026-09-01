Adrián Ugarriza y Hapoel Beer Sheva ya conocen a sus rivales en la Europa League. Foto: Instagram/Adrián Ugarriza
Adrián Ugarriza y Hapoel Beer Sheva ya conocen a sus rivales en la Europa League. Foto: Instagram/Adrián Ugarriza
Por Redacción EC

Adrián Ugarriza tendrá la oportunidad de disputar una exigente edición de la UEFA Europa League. El delantero peruano afrontará el torneo continental con Hapoel Beer Sheva, que ya conoce a los ocho rivales que enfrentará durante la fase liga de la temporada 2026-27.

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