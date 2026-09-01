Adrián Ugarriza tendrá la oportunidad de disputar una exigente edición de la UEFA Europa League. El delantero peruano afrontará el torneo continental con Hapoel Beer Sheva, que ya conoce a los ocho rivales que enfrentará durante la fase liga de la temporada 2026-27.

El conjunto israelí tendrá como uno de sus principales desafíos el enfrentamiento ante Juventus, además de medirse contra equipos como Celta de Vigo, Beşiktaş, Bournemouth, Dinamo Zagreb y AZ Alkmaar.

Hapoel Beer Sheva disputará cuatro partidos como local y cuatro como visitante durante la fase liga.

En casa recibirá a Dinamo Zagreb, OFI Creta, Juventus y Celta de Vigo. Mientras que deberá viajar para enfrentarse a AZ Alkmaar, Union Saint-Gilloise, Beşiktaş y Bournemouth.

El duelo contra Juventus será uno de los más esperados. El equipo italiano visitará al Hapoel Beer Sheva el 10 de diciembre de 2026, en una jornada que podría convertirse en una de las experiencias más importantes de la carrera internacional de Ugarriza.

Adrián Ugarriza es nuevo jugador del Hapoel Be’er Sheva, campeón de Israel. (Foto: Hapoel Be’er Sheva)

Posteriormente, el 21 de enero de 2027, Hapoel recibirá al Celta de Vigo.

Así será el calendario de Hapoel Beer Sheva

El camino europeo del equipo de Ugarriza comenzará el 16 de septiembre, cuando reciba a Dinamo Zagreb. Luego tendrá cuatro partidos consecutivos frente a rivales de diferentes ligas europeas antes de cerrar la fase liga en enero.

16 de septiembre: Hapoel Beer Sheva vs. Dinamo Zagreb

15 de octubre: AZ Alkmaar vs. Hapoel Beer Sheva

22 de octubre: Union Saint-Gilloise vs. Hapoel Beer Sheva

5 de noviembre: Hapoel Beer Sheva vs. OFI Creta

26 de noviembre: Beşiktaş vs. Hapoel Beer Sheva

10 de diciembre: Hapoel Beer Sheva vs. Juventus

21 de enero de 2027: Hapoel Beer Sheva vs. Celta

28 de enero de 2027: Bournemouth vs. Hapoel Beer Sheva

🇵🇪🏆🇮🇱 Hapoel Beer Sheva de Adrián Ugarriza jugará ante estos rivales en la Fase Liga de la UEFA Europa League:



✅ De local enfrenta a Dinamo Zagreb 🇭🇷, OFI Creta 🇬🇷, Juventus 🇮🇹 y Celta 🇪🇸.



✈️ De visita enfrenta a AZ Alkmaar 🇳🇱, Saint-Gilloise 🇧🇪, Beşiktaş 🇹🇷 y Bournemouth 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿. pic.twitter.com/EF50MBOXal — Momento Deportivo (@MDeportivope) September 1, 2026

Hapoel Beer Sheva buscará avanzar en la Europa League

La nueva fase liga de la Europa League reúne a 36 equipos, que disputan ocho partidos cada uno. Los ocho mejores de la clasificación avanzan directamente a los octavos de final, mientras que los equipos ubicados entre los puestos 9 y 24 disputan una ronda de play-off para buscar su clasificación.

Hapoel Beer Sheva tendrá por delante una exigente ruta europea. Para Ugarriza, será además la posibilidad de dejar su huella en una competición internacional y medirse ante algunos de los clubes más reconocidos del fútbol europeo.

VIDEO RECOMENDADO