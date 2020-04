Advíncula se despidió de Newell's y así le contestaron hinchas

El lateral peruano Luis Advíncula no seguirá su carrera en Newell's Old Boys de Argentina. A través de su cuenta oficial de Twitter, el ex Sporting Cristal se despidió del equipo 'leproso', en el que completó buenas actuaciones.

No es un adiós es un hasta pronto gracias x las muestras de cariño los llevaré siempre en mi corazón pic.twitter.com/DryPSEEQlg— Luis advincula (@luisadvincula17) December 23, 2016

No continúa principalmente por los problemas económicos del club, más por haber mostrado un bajo rendimiento. Esto queda demostrado con los mensajes que le hicieron llegar muchos hinchas en la red social.

