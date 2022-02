El sistema de videoarbitraje llegará de forma oficial al fútbol argentino. El director nacional de arbitraje de Argentina, Federico Beligoy sostuvo que el VAR se comenzará a utilizar en la octava jornada de la Copa de la Liga Profesional, la misma que se jugará en la primera semana de abril.

“Terminó la asamblea y el presidente de la AFA - Claudio Tapia - informó que el VAR en el fútbol argentino va a comenzar en la fecha ocho. Necesitamos estas semanas para capacitar a todo los planteles, club por club”, sostuvo el director nacional en diálogo con el canal TyC Sports.

Beligy dijo que la indicación es que el VAR solo intervenga en fallos muy llamativos y jugadas puntuales para intentar que el partido se interrumpa lo menos posible.

Cabe destacar, que la implementación del sistema de videoarbitraje será en la octava jornada, una fecha después de que se juegue el superclásico del fútbol argentino entre River Plate y Boca Juniors en el marco de la jornada de los clásicos interzonales del torneo.

En un primer momento se había previsto que el VAR se utilizaría a partir de la cuarta jornada, sin embargo, el ex árbitro explicó que la decisión de comenzar en la octava se debe a que antes deben “capacitar” a los planteles.

“Es un pantallazo sobre lo que es el VAR y cómo funciona. Cuanta más información podamos brindar todos van a entender cómo funciona esto”, precisó.

La lista de partidos en los que debutará el VAR

Banfield vs. Argentinos Juniors, Barracas Central vs. Independiente, Boca Juniors vs. Arsenal, Central Córdoba vs. Huracán, Colón vs. Aldosivi, Defensa y Justicia vs. River Plate, Gimnasia vs. Talleres, Godoy Cruz vs. Estudiantes, Newell’s vs. Platense, Patronato vs. Unión, Racing vs. Sarmiento, San Lorenzo vs. Atlético de Tucumán, Tigre vs. Rosario Central; y, Vélez vs. Lanús