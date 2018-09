Aguirre, nuevo técnico de Egipto, colocó a Salah "al mismo nivel que Cristiano"

Javier Aguirre, entrenador de Egipto, afirmó en una entrevista a Efe que la estrella de los faraones, Mohamed Salah, está al mismo nivel que sus dos contendientes por el premio The Best, Cristiano Ronaldo y Luka Modric.



"Pienso que sí, que está igualado entre los tres. Ninguno está por encima del otro. Pero solo puede ser uno el ganador, ojalá sea Mohamed Salah", dijo el técnico azteca, que se ha incorporado a la selección de Egipto después del Mundial de Rusia.



Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Luka Modric on los tres finalistas del premio The Best que concede la FIFA y que será entregado en Londres el próximo día 24.



Aguirre aseguró que el delantero del Liverpool "sigue siendo el mismo Mohamed Salah" del año pasado y "está con mucha moral, muchas ganas de repetir" sus buenos resultados de la última temporada, aunque advirtió de que "no es fácil repetir" los 32 goles que anotó en la liga inglesa en la campaña 2017-2018.



"No es fácil, esto apenas empieza. Los goleadores van por rachas, de repente puede meter tres goles. Los goleadores como Mohamed Salah, como Cristiano Ronaldo o como Messi pueden estar tres o cuatro partidos sin hacer gol y luego se sueltan. Metió muchos el año pasado, no es fácil repetir", comentó.



Fuente: EFE