“Ahora me siente más taxista que futbolista”: Eden Hazard y su nueva etapa tras dejar el fútbol

Casi tres años después de haber puesto fin a su carrera profesional, Eden Hazard volvió a reflexionar sobre su trayectoria y su vida actual en una entrevista con el diario británico The Guardian. Lejos de los reflectores y del desafío constante de las lesiones que marcaron su ciclo en el Real Madrid, el exfutbolista belga aseguró que hoy disfruta de una rutina más tranquila en la que prioriza a su familia.

Hazard contó que su día a día está ahora centrado en las actividades de sus cinco hijos, bromeando al señalar que se siente “más taxista que futbolista”. Mantiene su residencia en Madrid y explicó que eligió quedarse por motivos personales: el bienestar de sus hijos, el clima y la calidad de vida que encontró en la capital española. Una decisión que, según dijo, tomó de manera muy natural tras su retiro.

El exmediocampista pasó también por un momento de reflexión sobre el paso del tiempo y lo efímera que puede ser la carrera de un deportista de élite. “La vida pasa rapidísimo, sobre todo en el fútbol. Ayer tenía 19 años y hoy tengo 35. Hay que disfrutarlo, no solo en el fútbol, sino en todo”, comentó, destacando que su perspectiva ha cambiado desde que dejó las canchas.

Durante la charla, Hazard recordó una anécdota de su etapa en el Chelsea FC, cuando era dirigido por José Mourinho. Contó que tras viajar a Lille para ver un partido, perdió su pasaporte en el regreso, llegó tarde y se perdió un entrenamiento. La consecuencia fue inmediata: el técnico lo dejó fuera del siguiente encuentro y le atribuyó la responsabilidad del hecho. Una escena que, con el tiempo, ve con humor.

El belga también rememoró uno de los momentos más significativos de su carrera: el Mundial de Rusia 2018, en el que formó parte de la Belgium national football team y ejerció la capitanía. Destacó lo especial que fue compartir la selección con su hermano y competir en un equipo que, según él, alcanzó un rendimiento histórico para su país.

Pese a no haber levantado el título, Hazard afirmó sentirse orgulloso del nivel mostrado por aquella generación belga. Recordó que, incluso hoy, algunos consideran que aquel equipo jugaba mejor que la France national football team, campeona del torneo. Un reconocimiento que, señaló, sigue siendo motivo de satisfacción personal y colectiva.