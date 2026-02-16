“Ahora me siente más taxista que futbolista”: Eden Hazard y su nueva etapa tras dejar el fútbol

Resumen

Eden Hazard y su nueva etapa tras dejar el fútbol. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

Casi tres años después de haber puesto fin a su carrera profesional, Eden Hazard volvió a reflexionar sobre su trayectoria y su vida actual en una entrevista con el diario británico The Guardian. Lejos de los reflectores y del desafío constante de las lesiones que marcaron su ciclo en el Real Madrid, el exfutbolista belga aseguró que hoy disfruta de una rutina más tranquila en la que prioriza a su familia.

