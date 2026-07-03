“Ahora Paraguay enfrentará a una selección de África”: El polémico comentario de Chilavert sobre Francia.

La previa del esperado cruce entre Paraguay y Francia por los octavos de final del Mundial 2026 quedó marcada por una controversia que poco tuvo que ver con el fútbol. El exarquero José Luis Chilavert publicó un mensaje en sus redes sociales para responder a unas declaraciones del francés Christophe Dugarry, pero terminó generando una ola de críticas por el contenido de su respuesta. “Ahora Paraguay enfrentará a una selección de África”, escribió el ídolo paraguayo, una frase que fue calificada como racista y rápidamente se viralizó.

El origen del cruce estuvo en las palabras de Dugarry, campeón del mundo con Francia en 1998, quien había minimizado las opciones de la Albirroja tras su histórica clasificación. El exdelantero aseguró que los paraguayos “no tienen ninguna posibilidad” frente a los franceses y dio prácticamente por sentenciado el pase de los europeos a los cuartos de final. La respuesta de Chilavert no tardó en llegar, aunque terminó desviando la discusión del plano deportivo hacia uno mucho más delicado.

La publicación del exguardameta generó un fuerte rechazo en redes sociales y en distintos medios internacionales. Numerosos usuarios consideraron que el comentario asociaba de forma despectiva el origen étnico de varios futbolistas franceses con su nacionalidad, reproduciendo un estereotipo ampliamente cuestionado. Otros recordaron que Francia es una nación multicultural y que la diversidad de su plantel forma parte de su historia futbolística desde hace décadas.

@lequipe @ABCDigital @UltimaHoracom Christophe tienes razón,en el mundial del 98 enfrentamos a los Franceses y ahora Py enfrentará a una Selección de África. pic.twitter.com/X0DwYEW81p — José Luis FelixChilavert Gonzalez (@JoseLChilavert_) July 3, 2026

La polémica adquiere aún más relevancia por el contexto del partido. Paraguay llega fortalecido tras eliminar a Alemania en una de las mayores sorpresas del Mundial, mientras Francia aparece como una de las principales candidatas al título. El duelo, además, revive el recuerdo de los octavos de final de Francia 1998, cuando los europeos eliminaron a la Albirroja con el recordado gol de oro de Laurent Blanc.

Más allá de la rivalidad deportiva, las declaraciones de Chilavert terminaron eclipsando parte de la expectativa por uno de los cruces más atractivos de los octavos de final. El histórico arquero, acostumbrado a protagonizar fuertes cruces mediáticos, volvió a instalarse en el centro del debate, aunque esta vez por un comentario que generó más repudio que respaldo y que recordó que, incluso en la pasión del fútbol, existen límites que no deberían cruzarse.

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