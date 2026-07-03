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“Ahora Paraguay enfrentará a una selección de África”: El polémico comentario de Chilavert sobre Francia.
“Ahora Paraguay enfrentará a una selección de África”: El polémico comentario de Chilavert sobre Francia.
Por Marco Quilca León

La previa del esperado cruce entre Paraguay y Francia por los octavos de final del Mundial 2026 quedó marcada por una controversia que poco tuvo que ver con el fútbol. El exarquero José Luis Chilavert publicó un mensaje en sus redes sociales para responder a unas declaraciones del francés Christophe Dugarry, pero terminó generando una ola de críticas por el contenido de su respuesta. “Ahora Paraguay enfrentará a una selección de África”, escribió el ídolo paraguayo, una frase que fue calificada como racista y rápidamente se viralizó.

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