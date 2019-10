Si bien Perú postuló a ser sede del Mundial Sub 20 en el 2021, la FIFA se inclinó por concederle otra vez la posibilidad de ser anfitrión del Mundial Sub 17 dentro de dos años. La información fue difundida anoche por Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol.

La decisión se tomó en el último congreso del máximo ente del fútbol mundial, que se está desarrollando en Shangái (China). FIFA comunicó que Indonesia, que era parte de la terna de postulantes junto a Perú y Brasil, será finalmente la sede del Mundial Sub 20 del 2021.

Esta es la tercera vez que Perú es designado como sede del Mundial Sub 17. En el año 2005, la Blanquirroja quedó eliminada en fase de grupos a pesar de ser el equipo anfitrión. De esa generación quedaron jugadores como Carlos Zambrano y Christian Ramos.

Para este año se había concedido al Perú la sede del Mundial Sub 17. Se nombró un grupo de trabajó por más de año y medio, sin embargo, descoordinaciones entre la FPF y el Ministerio de Educación, determinaron que se nos quitara la sede para dársela a Brasil.

Eso sí, Perú quedó como sede del Sudamericano Sub 17 en marzo. Allí, con un equipo dirigido por Carlos Silvestri, se ofreció pelea hasta el hexagonal final donde nuestra selección quedó fuera de la Copa del Mundo de la categoría por diferencia de goles (clasificó Ecuador que goleó a Argentina en el último cotejo del torneo).

¡Somos una @CONMEBOL que #CreeEnGrande!



En el 2021 disfrutaremos del Mundial Sub-17 de la FIFA con Perú como sede. 🇵🇪👏 https://t.co/YZnEASAic7 — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) October 24, 2019

—¿Nos volverán a quitar la sede?—

Una pregunta importante que deberíamos hacernos es ¿qué debe pasar para que no vuelvan a quitarnos la sede de un Mundial juvenil? Para empezar, debe existir una mejor coordinación entre la FPF y el Estado. Tenemos la información que dentro de la postulación para el Mundial Sub 20 se adjuntó una carta de compromiso del presidente Martín Vizcarra. Así que hay elementos para considerar que ese sinsabor dirigencial no volverá a repetirse.

¿Qué equipo jugará ese Mundial Sub 17? Pues es el actual plantel Sub 15, que es dirigido por Édgar Teixeira. Ese grupo de futbolistas tiene una particularidad: más del cincuenta por ciento son jugadores de provincias.

Todo esto ha sido posible con el último plan de menores, que buscó descentralizar y masificar el fútbol en el interior del país. El proyecto estuvo siendo dirigido por Daniel Ahmed, jefe de la Unidad Técnica de Menores. Sin embargo, este año no se ha avanzado mucho por falta de presupuesto en la Federación.

Una nueva oportunidad de competencia internacional aparece para nuestro fútbol juvenil. Ojalá esta historia ahora sí tenga un feliz desenlace.