Aimar rechazó algún tipo de amaño: “Nos molesta que se hable de partido sospechoso”

Pablo Aimar, ex figura de la albiceleste y actual entrenador Sub 17 de Argentina, descartó rotundamente algún tipo de arreglo en el partido contra Ecuador, que acabó 1-4 y clasificó a ambos dejando eliminado a Perú, organizador del Sudamericano Sub 17.

"A todos nos molesta que se hable de partido sospechoso. A los chicos les afecta que hablen de un partido sospechoso. Antes de hablar, uno debe pensar qué estaba haciendo y cómo pensaba a los 17 años", indicó Pablo Aimar en diálogo con TyC Sports.

La dupla de Aimar y Scaloni dirigirá en los amistosos de Argentina (Foto: Difusión).

Por otro lado, el popular 'Payasito' emitió una crítica sobre el césped utilizado en el estadio San Marcos, único estadio en donde se desarrolló, de inicio a final, el Sudamericano Sub 17.

"El césped sintético te salva en lugares donde llueve mucho o donde cuesta mantener una cancha. Es una buena opción. Hay que regarla bastante para que la pelota ruede", sentenció.