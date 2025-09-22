La española Aitana Bonmatí, centrocampista del Barcelona, fue galardonada este lunes con el Balón de Oro 2025 que concede la publicación gala France Football y la UEFA en un acto celebrado en el teatro Chatelet de París.

De esta manera, Bonmatí consigue su tercer Balón de Oro consecutivo tras superar a Mariona Caldentey en las votaciones.

Aitana Bonmatí, three times in a row! Can you believe it? 🤯#ballondor pic.twitter.com/qT53wjKiSV — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

