La española Aitana Bonmatí, centrocampista del Barcelona, fue galardonada este lunes con el Balón de Oro 2025 que concede la publicación gala France Football y la UEFA en un acto celebrado en el teatro Chatelet de París.
De esta manera, Bonmatí consigue su tercer Balón de Oro consecutivo tras superar a Mariona Caldentey en las votaciones.
