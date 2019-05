Ajax de Ámsterdam: una historia llena de mística, buen fútbol y revolución

Los separa un abismo al Real Madrid de José Mourinho de la versión merengue de Zinedine Zidane. El primero era defensivo, calculador, poco ortodoxo en cuanto a táctica y estrategia, y los jugadores estrellas tenían la orden de convertirse en obreros. El segundo, en cambio, era camaleónico (se acoplaba a lo que exigía el rival), resaltaba por el gran nivel de sus individualidades y las libertades con las que gozaban sus hombres de ataque para moverse en el campo.

Si nos vamos a Alemania, a nadie le queda duda que, antes de la llegada de Pep Guardiola al Bayern Múnich, los bávaros poseían el histórico estilo ‘panzer’: el de la fuerza, el del juego aéreo y físico. Y así podemos aplicar el mismo ejercicio comparando el Arsenal de Arsene Wenger con el de Unai Emery, o el Manchester United de Sir Alex Ferguson al de Louis van Gaal. En el fútbol, como en la vida, todo sufre cambios y es cíclico. Sin embargo, hay una excepción a la regla llamada Ajax de Ámsterdam.

Ajax fue el equipo sensación en la Champions League. (Foto: AFP)

Desde 1965, año en que Rinus Michels se hizo cargo del primer equipo del Ajax, hasta estos tiempos, el club que se coronó campeón este miércoles de la Eredivisie –tras golear 4-1 al De Graafschap- jugó a lo mismo o, en el peor de los casos, lo intentó. Ese denominado ‘Fútbol Total’ de Michels, que tuvo a su discípulo Johan Cruyff como el gran intérprete dentro de la cancha y le sacó brillo años más tarde como entrenador, se volvería el manual de estilo a seguir por este club holandés en cada partido, entrenamiento y charla por los próximos días, semanas, años y décadas. Es cierto también que algunas versiones fueron más atractivas que otras: no nos dejó tan satisfecho el paladar ver jugar a este equipo de Erik ten Hag como al de Danny Blind, por ejemplo.

Rinus Michels fue el encargado de implantar el denominado ´Fútbol Total´. (Foto: Fútbol live)

Sí es una verdad irrefutable que todas sus versiones apuntaban a lo mismo y, en cierta forma, tenían patrones en común que respetaban: el del juego asociado, tener protagonismo sin importar rival o cancha, defenderse con la posesión del balón, las posiciones poco fijas e intercambiables y una presión admirable para recuperar el balón. Por ello puede sorprender que este grupo de jovencitos toque tan armónicamente el balón, pero deja de causar extrañeza cuando uno se da cuenta que llevan puesta la camiseta del gigante holandés.

Una casualidad divina

El número 34 cobró una importancia mayor en Ámsterdam en los últimos meses, debido a un conjunto de situaciones particulares. Hace dos años, el Ajax se encontraba disputando un partido amistoso con el Werder Bremen en Austria. Corría el minuto 71:49 del partido cuando el jugador holandés Abdelhak Nouri, con la camiseta número 34, se desvaneció.

Abdelhak Nouri se convirtió en símbolo del equipo holandés. (Foto: AFP)

El jugador de 22 años de ascendencia marroquí era una de las futuras estrellas, destacando junto a otras figuras como Matthijs de Ligt y Justin Kluivert. Debido a esta desgraciada situación, el futbolista sufrió daño cerebral y recién salió del coma hace unos meses. 34 también fue el minuto en el que Donny van de Beek le marcó el empate ante la Juventus y le dio el pase a la semifinales de la Champions.

"Fue muy especial, nunca lo olvidaré. El minuto 34... Eso no puede ser una coincidencia", dijo Van de Beek al medio holandés "Voetbal Primeur" finalizado el partido. Y, el título local obtenido hoy, es el 34 del palmarés de la institución a nivel local.

¿Qué es el 'Fútbol Total'?

¿De qué se trata exactamente el 'Fútbol Total'?, la pregunta del millón fue respondida por el hijo del mismísimo Johan Cruyff, Jordi. "Mi padre siempre decía que la técnica no era cuestión de ser un malabarista con el balón, sino de llevarlo a su destino con los menos toques posibles, facilitando el movimiento de tu compañero”, indicó el también ex jugador en su columna para el diario "El País" de España.

Cruyff se encargo de reproducir la filosofía que implantó Michels años atrás. (Foto: AFP)

Aunque, como se dijo párrafos atrás, la semilla de esta filosofía fue ideada por Michels y reproducida por Cruyff. Sin embargo, esta tomó carta de naturaleza en el Mundial del 1974, en Alemania, cuando el mismo Michels entrenó a Holanda que recibió el sobrenombre de 'Naranja Mecánica' precisamente por ese juego preciosista y casi perfecto.

Al final no pudieron levantar la Copa del Mundo pero fueron de lejos el equipo que desplegó el fútbol más vistoso. Pero el legado que dejaron fue el verdadero premio para una generación entera de jugadores, entrenadores y espectadores. En el 'Fútbol Total' ningún jugador estaba amarrado a una posición o a una sola tarea, no tenía puesto fijo ni una única función. Un defensa central podía avanzar con el balón controlado hasta el área contraria y disparar a puerta. Un delantero bajar al centro del campo o hasta su propia área a recuperar un balón. El mejor ejemplo de ello es la jugada del penal de Holanda en la final ante los germanos. Desde el pitazo inicial hasta el 1-0 para los naranjas el cuadro local no tocó el balón, y fue Cruyff quien recibió el balón en su propio campo para incursionar en el área teutona para recibir la falta.

El semillero de estrellas

La Ley Bosman -regla establecida que dictamina que es ilegal que los clubes cobraran por un traspaso cuando el contrato del jugador había concluido- provocó que clubes importantes de ligas menores como el Ajax o alguno de los países balcánicos vieran cómo sus jugadores más destacados se iban al poco de destacar sin dejarles una suma económica que los beneficiara.

Frenkie de Jong es una de las nuevas figuras

Es decir, se convirtieron en grandes vendedores pero perdieron importancia en el aspecto estrictamente deportivo. Durante mucho tiempo la historia no varió demasiado hasta que es futbolistas como Edwin van der Saar y Marc Overmars volvieron al club para asumir los cargos de director ejecutivo y deportivo, respectivamente.

"Nos enfocamos en el individuo, no en grupos de edad ni en hacer más competitivos los equipos de la cantera. Nos interesa desarrollar el talento individual. Con ese fin seleccionamos a los entrenadores", explicaba Said Ouaali, director de la academia de De Toekomst, en "The New York Times". El objetivo estaba claro: conseguir adelantar la formación de los futbolistas para que rindieran al máximo a edades tempranas antes de abandonar el club. Matthjis de Ligt es el mejor ejemplo. Con 19 años es el capitán del equipo. De Ligt, De Jong (21), Van de Beek (21), Onana (23), Ekkelenkamp (19), Mazraoui (20), Neres (22) son la base del equipo de Ten Hag. Blind (29), Ziyech (26), Tadic (30) y Schone (32) ponen su cuota de experiencia necesaria para darle equilibrio al equipo.

"Dado que nuestros jugadores se iban antes, debimos asegurarnos que se formaran rápido para poder integrarlos pronto al primer equipo. No podemos permitirnos esperar a que cumplan 24 años para que estén listos para competir de forma regular dos veces por semana y gestionar la intensidad física y mental. Nuestra aspiración es no esperar a que los futbolistas cumplan 22 para que estén a tope, sino que se integren en la plantilla con 16 o 17. En un mundo ideal tendríamos a los jugadores hasta los 26 y entonces los venderíamos en el máximo posible de su valor. En el mundo real, en el mundo en el que vivimos desde la Ley Bosman, es muy difícil retener el talento", explica Van der Saar, quien provocó una inversión de 26 millones de euros en la ciudad deportiva para poder dotar de todas herramientas para lograr la rápida maduración de los jugadores.

El Ajax no solo ha enseñado cómo hacer las cosas dentro de una cancha, sino también afuera. Deja, además, una lección que vale oro en una época donde la inmediatez del resultado prima: para construir buenos equipos, primero hay que crear identidad y sentido de pertenencia. Esta, sin dudar, es una bella historia que sirve también para darle una cachetada a los amos de la improvisación en el fútbol y también a los resultadistas, ya que no por no por nada este equipo se alzó el doblete esta temporada: Copa de Holanda y Eredivisie. Que quede claro: se puede jugar bonito y ganar títulos. Lástima que en estos tiempos que corren, los millones desmantelen con prontitud un bello producto que el Ajax nos ofreció en una Champions inolvidable. Los de Ámsterdam tendrán que realizar otra revolución para cubrir las partidas de De Jonk, De Ligth... Lástima que nada dura para siempre. Y menos en el fútbol.

