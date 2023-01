Un nuevo clásico en el fútbol de Europa. Este domingo 22 de enero, desde las 8:30 a.m. (hora local), Ajax vs. Feyenoord en vivo online en el Stadion Feijenoord de Rotterdam por una nueva jornada de la Eredivisie de los Países Bajos. Ambos equipos luchan por el primer lugar del torneo liguero y una victoria podría marcar sus destinos en la competición. ¿Dónde ver el compromiso? La transmisión estará a cargo de ESPN 2, ESPN Extra y STAR Plus para toda Sudamérica.

