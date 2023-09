Ajax vs. Feyenoord en vivo y en directo: transmisión del partido de la fecha 6 de la Eredivisie, este domingo 24 de septiembre. El encuentro se llevará a cabo en el Johan Cruyff Arena de Amsterdam, desde las 7:30 a.m. (hora peruana). Además, la transmisión se puede ver a través de ESPN y Star Plus. El actual campeón de la liga de Países Bajos enfrentará a los ‘Godenzonen’, que apenas han ganado un solo partido en el certamen, luego encajó dos empates y una derrota. Una victoria ante los de Rotterdam podría significar el inicio del repunte del histórico club. No te pierdas ningún detalle de este partidazo.

VIDEO RECOMENDADO Ajax vs. Feyenoord en vivo online por Eredivisie de Países Bajos.