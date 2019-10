Ajax vs. Feyenoord EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el choque por la fecha 15 de la Eredivisie en el estadio Johan Cruijff Arena de Amsterdam este domingo 27 de octubre desde las 10:45 a.m. (hora peruana) y por transmisión de ESPN Play. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este partido vital en la lucha por el título del fútbol holandés.

Ajax, tras vender a su principales figuras Frenkie de Jong y Matthijs De Ligt al Barcelona y Juventus, respectivamente, no ha dejado de ser el equipo poderoso del fútbol tulipán y eso se ve reflejado en el primer lugar en la tabla de posiciones sin derrota alguna. Feyenoord, de Renato Tapia, busca cortar esa racha.

Ajax vs. Feyenoord: horas y canales en el mundo

México 10:45 a.m. | ESPN Play Perú 10:45 a.m. | Ecuador 10:45 a.m. | Colombia 10:45 a.m. | Bolivia 11:45 a.m. | Paraguay 11:45 a.m. | Venezuela 11:45 a.m. | Argentina 12:45 p.m. p.m. | Brasil 12:45 p.m. p.m. | Chile 12:45 p.m. p.m. | Uruguay 12:45 p.m. p.m. | España 5:45 p.m. |

¿Dónde se juega el Ajax vs. Feyenoord?

El partido entre Ajax y Feyenoord se jugará en el Johan Cruijff Arena de Amsterdam, un estadio construido en 1996 y que tiene capacidad para casi 55 mil espectadores. El recinto tiene categoría 5 estrellas a nivel de FIFA y es apto para albergar partidos internacionales de clubes y selecciones.

¿Cómo ver en TV y Streaming el Ajax vs. Feyenoord?

El partido más importante de esta jornada del fútbol holandés será transmitido por la señal de ESPN en sus distintas plataformas. En Centro y Norte América lo puedes seguir por la señal de ESPN Norte, mientras que en Sudamérica lo puedes ver en ESPN Play, la señal de streaming de esta televisora

Ajax vs. Feyenoord: ¿Cómo llegan los equipos?

Así llega Ajax

28/09/19 | Eredivisie | Ajax 2-0 Groningen 02/10/19 | Champions League | Valencia 0-3 Ajax 06/10/19 | Eredivisie | ADO Den Haag 0-2 Ajax 19/10/19 | Eredivisie | RKC Waalwijk 1-2 Ajax 23/10/19 | Champions League | Ajax 0-1 Chelsea

Así llega Feyenoord

dom 29/09/19 | Eredivisie | Feyenoord 5-1 FC Twente jue 03/10/19 | Champions League | Feyenoord 2-0 Porto dom 06/10/19 | Eredivisie | Fortuna Sittard 4-2 Feyenoord dom 20/10/19 | Eredivisie | Feyenoord 1-1 Heracles jue 24/10/19 | Champions League | Young Boys 2-0 Feyenoord

Historial para el Ajax vs. Feyenoord

Ajax y Feyenoord siempre han protagonizado partidos muy entretenidos cada vez que se enfrentaron, pero la ventaja en los últimos enfrentamientos directos es para el cuadro de Amsterdam que ha ganado seis de los últimos diez partidos por tres empates y apenas una victoria para el equipo del peruano Renato Tapia.

Ajax vs. Feyenoord: posibles alineaciones

Ajax: Onana, Dest, Veltman, Blind, Tagliafico, Álvarez, Van de Beek, Martínez, Ziyech, Tadic, Promes

Feyenoord: Vermeer, Eric Botteghin, Edgar Ié, Haps, Karsdorp, Fer, Toornstra, Tapia, Berghuis, Larsson, Sinisterra

¿Cómo llegar al estadio Johan Cruijff Arena?