Ajax vs. PSV EN VIVO: con Hirving Lozano, por la Eredivisie de Holanda | Vía ESPN 2

Ajax vs. PSV EN VIVO ONLINE: con el mexicano 'Chucky' Lozano, se enfrentarán este domingo (9:45 p.m. EN DIRECTO vía ESPN 2) en el Johan Cruyff Arena, por la fecha 27 de la Eredivisie de Holanda.

El Ajax vs. PSV podría sentenciar las cosas en la liga holandesa. El clásico lo necesita ganar el conjunto local, que es escolta del club en el que juegan los mexicanos Hirving Lozano y Érick Gutiérrez.

Ajax vs. PSV EN VIVO: horarios en el mundo

Perú - 9:45 a.m.

México - 8:45 a.m.

Colombia - 9:45 a.m.

Argentina - 11:45 a.m.

Uruguay - 11:45 a.m.

​Ecuador - 9:45 a.m.

España - 15:45 p.m.

Brasil - 11:45 a.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York) - 10:45 a.m.

Después de 26 jornadas, el PSV es líder de la Eredivisie con 67. Mientras que Ajax marcha segundo con 62 unidades. Por ello, el clásico de este domingo es vital para la escuadra de Ámsterdam.

Se espera que el mexicano Hirving Lozano sea titular en el PSV para visitar al Ajax. El ‘Chucky’ ha sido titular en 24 de 26 partidos, sumando 15 goles en la actual Eredivisie.

El tanto, Ajax afrontará el clásico con la obligación de ganar en casa y con la cabeza puesta en la Champions League. El próximo miércoles 10 de abril recibirá a Juventus por la ida de los cuartos de final.