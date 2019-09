Ajax vs. PSV EN VIVO: con Edson Álvarez, por la Eredivisie | Vía ESPN Play

Ajax vs. PSV EN VIVO EN DIRECTO| Sigue ONLINE el partido por la séptima jornada de la Eredivisie en el Philips Stadion, este domingo 22 de setiembre desde las 9:45 a.m. (hora de México y Perú), con transmisión del servicio de streaming de ESPN Play.

El duelo entre Ajax y PSV será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del partido que definirá las posiciones en la Eredivisie.

Ajax vs. PSV: horarios del partido

Perú 9:45 a.m.

Ecuador 9:45 a.m.

Colombia 9:45 a.m.

México 9:45 a.m.

Bolivia 10:45 a.m.

Paraguay 10:45 a.m.

Venezuela 10:45 a.m.

Argentina 11:45 a.m.

Chile 11:45 a.m.

Uruguay 11:45 a.m.

Brasil 11:45 a.m.

España 16:45 p.m.

Los conjuntos de Eindhoven y Ámsterdam serán protagonista del “Nuevo Clásico”, así es como se le denomina al choque de dos de los clubes tradicionales en Holanda. El compromiso será este domingo 22 de septiembre.

PSV y Ajax llegarán a la contienda con el ánimo al tope, después de salir victoriosos en los encuentros de mitad de semana en la Europa y Champions League, respectivamente.

El cuadro de Eindhoven recibió la visita del Sporting Lisboa de Portugal en la primera jornada de la Europa League. Los holandeses sufrieron hasta el final para quedarse con un triunfo apretado por 3-2.

Mientras que el Ajax arrasó con el Lille de Francia. El equipo de Ámsterdam no tuvo problemas para imponerse por 3-0 con anotaciones de Quincy Promes, el mexicano Edson Álvarez y el argentino Nicolás Tagliafico.

En el ámbito local, PSV y Ajax pelean por ubicarse en la cima de la clasificación de forma absoluta. De momento, ambos representativos, con dos partidos menos, comparten el primer lugar con 13 unidades.

En la fecha pasada de la Eredivisie, el equipo liderado por Mark van Bommel goleó 5-0 al Vitesse. Por su lado, los muchachos de Erik ten Hag no tuvieron problemas contra el Heerenveen (4-1).

Ajax vs. PSV: posibles alineaciones

PSV: Zoet; Dumfries, Baumgartl, Viergever, Boscagli; Rosario, Ihattaren, Gutierrez; Bruma, Malen, Bergwijn.



Ajax: Onana; Dest, Veltman, Blind, Tagliafico; Alvarez, Martinez; Ziyech, Promes, David Neres; Tadic.



