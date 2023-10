Este viernes 20 de octubre, Al Hilal vs. Al Khaleej en vivo y gratis se verán las caras por la jornada 10 de la Saudí Pro League. El encuentro está pactado para iniciar a las 13:00 (hora local), desde el King Fahd International Stadium. El conjuto ‘azul’ se ubica en la primera posición, aunque no debe confiarse pues una derrota podría desembocar en su caída de la cima. Recordemos, que a pesar de hacer uno de los fichajes que remecieron el fútbol, Al Hilal no podrá contar con Neymar por varios meses, debido a la lesión que sufrió en el duelo de Brasil y Uruguay. La transmisión del partido se puede ver a través de DIRECTV Sports, Claro Sports y ESPN.

