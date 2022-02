Al Jazira vs. Pirae EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la primera ronda del Mundial de Clubes, este jueves 3 de febrero desde las 11:30 a.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de TNT Go, HBO Max, TNT Sports y YouTube. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

La decimoctava edición del Mundial de Clubes, a llevarse a cabo en Emiratos Árabes Unidos, comenzará con el duelo que protagonicen Al Jazira y Pirae. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Mohammed Bin Zayed Stadium.

Al Jazira vs. Pirae: horarios del partido y canales

México - 10:30 a.m. - TNT Go, HBO Max y TNT Sports

Perú - 11:30 a.m

Ecuador - 11:30 a.m

Colombia - 11:30 a.m

Bolivia - 12:30 p.m

Venezuela - 12:30 p.m

Paraguay - 1:30 p.m

Chile - 1:30 p.m

Argentina - 1:30 p.m

Uruguay - 1:30 p.m

Brasil - 1:30 p.m

España - 5:30 p.m

Al Jazira, campeón de la Liga Árabe del Golfo 2020-21, iniciará su segunda participación en un Mundial de Clubes, otra vez como representante del país anfitrión.

La vez anterior que el exequipo en el que jugó el peruano Jefferson Farfán fue en el 2017. En aquella edición, Al Jazira llegó hasta semifinales, donde perdió por Real Madrid, y terminó en el cuarto lugar.

Al frente estará el Pirae, club de la Polinesia Francesa, que fue designado por la Confederación de Fútbol de Oceanía para estar en el Mundial de Clubes tras la baja de Auckland City.

Al frente estará el Pirae, un equipo amateur que está compuesto por estudiantes, policías, bomberos, empresarios. Eso sí. todos ellos sueñan con enfrentarse al Chelsea.

Este equipo, que deambularía por categorías regionales en países con fuertes ligas como Inglaterra o España, fue designado por sorpresa y en último momento para representar a Oceanía en el torneo que se disputa hasta el 12 de febrero, después de la baja forzada del Auckland neozelandés a causa de la crisis sanitaria.

“Nuestra ambición es superar la primera fase. Conocemos el foso que separa nuestro nivel y el fútbol internacional. Sería una gesta, pero a un solo partido todo es posible”, afirma Heimana Salem, presidente del vigente doble campeón de Polinesia.

“No tengo la menor idea de su nivel, pero son profesionales. Si encadenamos dos victorias, ¡podemos jugar contra el Chelsea!”, se ilusiona el capitán Naea Bennett. Pero para medirse con el actual campeón de la Champions League europea deberán antes deshacerse del Al Jazira y después del Al Hilal saudita, representante de la confederación asiática.

Al Jazira vs. Pirae: probables alineaciones

Al Jazira: Khaseif, Rabii, Alhammadi, M. Al Attas, Idrees, Serero, Ramadan, Diaby, Bruno, Joao Victor y O. Al Attas.

Pirae: Torohia, Tiatia, Paama, Tau, Graglia, Tihoni, Bourebare, Tehau, Warren, Williams y Tehau

MÁS EN DT...