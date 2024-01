Cristiano Ronaldo había levantado una gran expectativa en el medio oriente, luego de muchos años, el astro portugués llegaba a China para disputar un par de amistosos con su actual club, Al Nassr, sin embargo, todo quedó suspendido, debido a que el ‘Comandante’ sufrió una lesión y no iba a poder participar de dichos encuentros.

“Amo este país (China). Me encanta estar aquí. Me encanta estar contigo. Quiero jugar para ti. Por favor, no estés triste, porque yo también lo estoy. Pido disculpas a todos los aficionados, pero no puedo jugar”, expresó el luso.

“Como sabes, en el fútbol hay cosas que no puedes controlar. En 22 años no he tenido muchas lesiones, así que estoy muy triste porque Al Nassr y yo vinimos a disfrutar de esta gira. He estado viniendo aquí desde 2003 o 2004, aquí me siento como en casa, siento que es mi segunda casa”, finalizó.

Comunicado de Al Nassr, anunciando suspensión de la gira.

Con esta decisión del club árabe, el amistoso de Al Nassr ante Inter Miami, programado para que se juegue el próximo mes, queda en duda, debido a que podría también no disputarse por la ausencia de Ronaldo.