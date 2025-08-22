Ver Al Nassr vs. Al Ahli EN VIVO HOY con Cristiano Ronaldo : mira la transmisión del partido en el Estadio Hong Kong por la final de la Supercopa de Arabia 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 23 de agosto de 2025, a las 7:00 de la mañana (hora peruana), que son las 9:00 AM de Argentina y Chile, las 6:00 AM de México y las 2:00 PM de España. ¿Dónde ver? TNT Sports y MAX, transmiten en Argentina, Tubi, Caliente TV, Amazon Prime Video y FOX en México, y FOX Sports en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

