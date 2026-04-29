El duelo entre Al Nassr y Al Ahli se perfila como uno de los partidos más atractivos de la jornada, con la presencia estelar de Cristiano Ronaldo y otras figuras internacionales. Los aficionados en Sudamérica buscan todos los detalles para no perderse este compromiso, desde el horario hasta el canal de transmisión y las posibles alineaciones. A continuación, te mostramos a qué hora juegan, en qué canales transmiten el partido y dónde verlo ONLINE.

¿A qué hora juegan Al Nassr vs Al Ahli HOY por Saudí Pro League?

El partido entre Al Nassr vs Al Ahli se juega este miércoles 29 de abril de 2026. En Perú, el encuentro inicia a las 11:00 a.m. (hora de Lima).

Horarios en otros países:

México: 10:00 a.m.

Colombia: 11:00 a.m.

Argentina: 1:00 p.m.

España: 6:00 p.m.

Este compromiso genera expectativa por la presencia de Cristiano Ronaldo, quien busca seguir siendo determinante en la temporada.

¿En qué canal ver Al Nassr vs Al Ahli EN VIVO por Saudí Pro League?

Para Perú y gran parte de Sudamérica, el partido de Al Nassr vs Al Ahli no será transmitido por TV abierta ni cable tradicional.

La transmisión oficial está centrada en plataformas digitales, por lo que los aficionados deberán recurrir al streaming para seguir el encuentro en vivo.

¿Dónde ver Al Nassr vs Al Ahli ONLINE por Saudí Pro League?

El duelo entre Al Nassr y Al Ahli se podrá ver EN VIVO ONLINE a través de Disney+ Premium en Sudamérica.

Asimismo, portales deportivos ofrecerán cobertura minuto a minuto, estadísticas en tiempo real y videos con las mejores jugadas del partido.

Alineaciones de Al Nassr vs Al Ahli

Al Nassr: Bento; Nawaf Boushal, Abdulelah Al Amri, Mohamed Simakan, Íñigo Martínez; Marcelo Brozovic, Ángelo; Kingsley Coman, João Félix, Sadio Mané; Cristiano Ronaldo.

Bento; Nawaf Boushal, Abdulelah Al Amri, Mohamed Simakan, Íñigo Martínez; Marcelo Brozovic, Ángelo; Kingsley Coman, João Félix, Sadio Mané; Cristiano Ronaldo. Al Ahli: Marwan Badreldin; Robin Tihi, William Troost-Ekong, Ayoub Amraoui, Amidou Doumbouya; Driss Fettouhi, Ibrahima Diallo; Sekou Yansané, Michel Vlap, Julian Draxler; Erik Expósito.

¿Juega Cristiano Ronaldo hoy en Al Nassr vs Al Ahli?

Todo apunta a que Cristiano Ronaldo será titular en Al Nassr, siendo el principal referente ofensivo del equipo. Su presencia es clave en un partido que puede marcar diferencias en la tabla.

Claves del partido Al Nassr vs Al Ahli

El encuentro promete ser uno de los más atractivos de la jornada por la calidad de jugadores en ambos equipos. Al Nassr llega con la obligación de ganar, mientras que Al Ahli intentará dar el golpe.

Con figuras internacionales y mucho en juego, el choque entre Al Nassr vs Al Ahli EN VIVO será seguido por miles de aficionados en Perú y el mundo.