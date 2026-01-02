Ver Al Nassr vs Al Ahli EN VIVO HOY con Cristiano Ronaldo: mira la transmisión del partido en el King Abdullah Sports City por la fecha 12 de la Saudí Pro League. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, viernes 2 de enero de 2026, a las 12:30 de la tarde (hora peruana), que son las 2:30 PM de Argentina y Chile, las 11:30 AM de México y las 6:30 PM de España. ¿Dónde ver? Movistar+ lo pasa en España, mientras que en Estados Unidos lo podrás ver a través de FOX Deportes y FOX One. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

