Con Cristiano Ronaldo como principal carta ofensiva, Al Nassr visita hoy, viernes 20 de noviembre, a Al Ahli en el King Abdullah Sports City de Yeda, por la jornada 9 de la Liga Profesional Saudí 2026-27. El equipo dirigido por Ange Postecoglou busca una victoria que le permita escalar hasta el liderato del campeonato, mientras que el cuadro local intenta recortar distancias desde la sexta casilla. Revisa aquí todos los detalles para seguir el compromiso.

¿A qué hora juegan Al Nassr vs. Al Ahli?

El partido entre Al Nassr y Al Ahli inicia a las 12:30 p. m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador). Conoce los horarios internacionales para ver el encuentro:

México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador: 11:30 a. m.

Perú, Colombia, Ecuador, Panamá y Estados Unidos (ET): 12:30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 1:30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 2:30 p. m.

España: 6:30 p. m.

¿En qué canales ver Al Nassr vs. Al Ahli EN VIVO?

La transmisión televisiva del Al Nassr vs. Al Ahli varía según la región:

Perú y Sudamérica (excepto Brasil): Sin canal de televisión por cable confirmado (disponible vía streaming).

Estados Unidos: FOX Deportes y Fox Soccer Plus.

México: FOX+.

España: Vamos y Movistar+.

¿Dónde ver Al Nassr vs. Al Ahli ONLINE?

Para seguir el encuentro por internet de manera oficial, las plataformas habilitadas son: