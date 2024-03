Al Nassr vs Al Ahli en vivo: partido con Cristiano Ronaldo por la Saudi Pro League. Tras quedar fuera de la Champions de Asia, CR7 y compañía salen en busca de una victoria para acercarse al líder Al Hilal, que ha sacado ocho puntos de ventaja. El encuentro se disputa este viernes, desde las 2:00 de la tarde, en el estadio King Abdullah Sports City de Yeda. Sigue la transmisión aquí en El Comercio. El duelo no se puede ver en la región. SSC transmite en Arabia Saudita, DAZN en Europa y Fox Sports en Estados Unidos. No recomendamos el uso de Fútbol Libre TV para seguir el compromiso.

