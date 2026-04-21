Al Nassr se enfrenta a Al Ahli con Cristiano Ronaldo en una jornada clave por las semifinales de la Copa AFC. El equipo local llega a este partido con la ilusión de conseguir una victoria que los meta a una final internacional después de varios años. El foco estará puesto, sin duda, en CR7, quien quiere seguir en racha camino a alcanzar los mil goles. El astro luso ya suma 969 tantos y cada vez está más cerca de conseguir su objetivo.

¿A qué hora juegan Al Nassr vs Al Ahli?

El partido se disputará el miércoles 22 de abril de 2026 y contará con los siguientes horarios según país:

Estados Unidos (ET): 12:00 horas

Estados Unidos (CT): 11:00 horas

Estados Unidos (PT): 09:00 horas

Perú: 11:00 horas

11:00 horas México: 10:00 horas

10:00 horas Argentina: 13:00 horas

13:00 horas Colombia: 11:00 horas

11:00 horas España: 18:00 horas

¿En qué canal ver Al Nassr vs Al Ahli EN VIVO?

El encuentro será transmitido en Perú por Disney Plus, señal encargada de la cobertura de la Copa AFC. En otros países de Latinoamérica, la disponibilidad puede variar según el operador de TV por cable.

Se recomienda revisar la programación local o plataformas deportivas que cuenten con los derechos del torneo para confirmar la transmisión en cada país.

¿Dónde ver Al Nassr vs Al Ahli online?

El partido podrá seguirse vía streaming a través de servicios que incluyan Disney Plus en su parrilla. Además, diversas plataformas digitales ofrecerán cobertura en tiempo real, con estadísticas, alineaciones y minuto a minuto.

Al Nassr busca la final de la Copa AFC

Al Nassr llega a este compromiso con la necesidad de lograr una victoria que le permita clasificar a la final de la Copa AFC. El equipo ha mostrado un rendimiento sólido a lo largo de la temporada, destacando por su poder ofensivo y la experiencia de sus figuras.

Por su parte, Al Ahli intentará dar el golpe fuera de casa para complicar a su rival y clasificar a la final. Este tipo de encuentros suele ser clave en la recta final de la temporada, donde cada detalle puede marcar la diferencia.

Cristiano Ronaldo, clave en el ataque

El protagonismo de Cristiano Ronaldo será fundamental una vez más. El delantero portugués no solo es el máximo referente de su equipo, sino también uno de los goleadores del campeonato, demostrando vigencia y liderazgo en cada partido.

Su presencia garantiza espectáculo y expectativa, convirtiendo este duelo en uno de los más atractivos para los fanáticos del fútbol a nivel mundial.