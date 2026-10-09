Al Nassr de Cristiano Ronaldo se enfrenta hoy al Al Draih por la octava jornada de la Saudi Pro League. El encuentro se disputará en el estadio Alawwal Park de Riad, donde el conjunto local buscará recortar distancias con los líderes del torneo.

¿A qué hora juega Al Nassr vs. Al Draih HOY por Saudi Pro League?

El partido se juega hoy, viernes 9 de octubre de 2026. Los horarios confirmados para seguir la transmisión en vivo según tu país son:

México: 12:00 p.m.

12:00 p.m. Perú, Colombia y Ecuador: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Estados Unidos (ET): 2:00 p.m.

2:00 p.m. Argentina y Chile: 3:00 p.m.

3:00 p.m. España: 8:00 p.m.

¿En qué canal ver Al Nassr vs. Al Draih HOY por Saudi Pro League?

La transmisión por televisión abierta y de paga estará disponible a través de las siguientes señales autorizadas:

México: Fox Sports.

Fox Sports. Estados Unidos: FOX Deportes (en español) y FS2 (en inglés).

FOX Deportes (en español) y FS2 (en inglés). España: M+ Vamos y Movistar+ Campeones por M+.

¿Dónde ver ONLINE, Al Nassr vs. Al Draih por Saudi Pro League?

Si prefieres seguir el minuto a minuto desde tu celular, tablet o Smart TV, estas son las opciones legales de streaming online:

México: Fox Sports App y Amazon Prime Video (a través del canal Fox Sports).

Fox Sports App y Amazon Prime Video (a través del canal Fox Sports). Estados Unidos: FuboTV, Fox Sports App y FOXSports.com.

FuboTV, Fox Sports App y FOXSports.com. España: Movistar Plus+ (aplicación móvil y web).