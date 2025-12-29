Ver Al Nassr vs Al Ettifaq EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Príncipe Mohamed bin Fahd por la fecha 12 de la Saudí Pro League. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 30 de diciembre de 2025, a las 12:30 PM (hora peruana), que son las 2:30 PM de Argentina y Paraguay, las 11:30 AM de México y las 6:30 PM de España. ¿Dónde ver? FOX One transmite el partido en México, mientras que en Estados Unidos lo pasa FOX Sports. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.