Ver Al Nassr vs Al Fateh EN VIVO HOY con Cristiano Ronaldo : mira la transmisión del partido en el estadio Al -Awwal Park por la fecha 5 de la Liga Saudí. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 18 de octubre de 2025, a las 1:00 de la tarde (hora peruana), que son las 3:00 PM de Argentina y Chile, las 12:00 PM de México y las 7:00 PM de España. ¿Dónde ver? Movistar Plus transmite el partido en España y FOX One y Amazon Prime Video lo pasa en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

