Ver Al Nassr vs Al Feiha EN VIVO HOY con Cristiano Ronaldo : mira la transmisión del partido en el King Salman Sport City Stadium por la fecha 24 de la Saudí Pro League. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 28 de febrero de 2026, a las 2:00 de la tarde (hora peruana), que son las 4:00 PM de Argentina y Chile, las 1:00 PM de México y las 8:00 PM de España. ¿Dónde ver? FOX One transmite el partido para México y Estados Unidos. En España lo pasa Movistar+. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

