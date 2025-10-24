Ver Al Nassr vs. Al Hazm EN VIVO HOY con Cristiano Ronaldo: mira la transmisión del partido en el Estadio Rey Abdullah de Buraidá por la fecha 6 de la Saudi Pro League. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 25 de octubre de 2025, a la 1:00 p.m. (hora peruana), que son las 3:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 12:00 PM de México y las 8:00 PM de España. ¿Dónde ver? Movistar Plus transmiten el partido para toda España y en Estados Unidos lo podrás ver en Amazon Prime Video, FOX One y Fox Soccer Plus. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

