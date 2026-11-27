Con Cristiano Ronaldo como principal carta ofensiva, Al Nassr visita hoy, sábado 28 de noviembre, a Al Hazm en el King Abdullah Sports City, por la jornada 14 de la Liga Profesional Saudí 2026-27. El equipo dirigido por Ange Postecoglou busca una victoria que le permita escalar hasta el liderato del campeonato, mientras que el cuadro local intenta alejarse de la zona de descenso. Revisa aquí todos los detalles para seguir el compromiso.

¿A qué hora juegan Al Nassr vs. Al Hazm?

El partido entre Al Nassr y Al Hazm inicia a las 7:15 a.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador). Conoce los horarios internacionales para ver el encuentro:

México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador: 6:15 a.m.

Perú, Colombia, Ecuador, Panamá y Estados Unidos (ET): 7:15 a.m.

Bolivia y Venezuela: 8:15 a.m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 9:15 a.m.

España: 1:15 p.m.

¿En qué canales ver Al Nassr vs. Al Hazm EN VIVO?

La transmisión televisiva del Al Nassr vs. Al Hazm varía según la región:

Perú y Sudamérica (excepto Brasil): Sin canal de televisión por cable confirmado (disponible vía streaming).

Estados Unidos: FOX Deportes y Fox Soccer Plus.

México: FOX+.

España: Vamos y Movistar+.

¿Dónde ver Al Nassr vs. Al Hazm ONLINE?

Para seguir el encuentro por internet de manera oficial, las plataformas habilitadas son:

México: Mediante la aplicación de FOX One.

Estados Unidos: Vía streaming en FOX One y fuboTV.