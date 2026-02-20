Por Redacción EC

Ver Al Nassr vs Al Hazm EN VIVO HOY con Cristiano Ronaldo: mira la transmisión del partido en el estadio AL-AWWAL PARK por la fecha 22 de la Saudí Pro League. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 21 de febrero de 2026, a las 2:00 de la tarde (hora peruana), que son las 4:00 PM de Argentina y Chile, las 1:00 PM de México y las 8:00 PM de España. ¿Dónde ver? FOX One transmite el partido para México y Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO
Champions League EN VIVO.
Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Bayern Múnich vs Frankfurt: cuándo juegan, horarios y canales para ver partido por Bundesliga
Fútbol mundial

Bayern Múnich vs Frankfurt: cuándo juegan, horarios y canales para ver partido por Bundesliga

Al Nassr vs Al Hazm: fecha, hora y canal para ver partido por Saudí Pro League
Fútbol mundial

Al Nassr vs Al Hazm: fecha, hora y canal para ver partido por Saudí Pro League

Partidos de hoy, viernes 20 de febrero del 2026: a qué hora, quiénes juegan y en qué canales ver fútbol en vivo
Fútbol mundial

Partidos de hoy, viernes 20 de febrero del 2026: a qué hora, quiénes juegan y en qué canales ver fútbol en vivo

David Trezeguet y un Mundial donde “las sorpresas existen”: Campeón del Mundo fue la estrella del Trophy Tour en Sudamérica
Fútbol mundial

David Trezeguet y un Mundial donde “las sorpresas existen”: Campeón del Mundo fue la estrella del Trophy Tour en Sudamérica