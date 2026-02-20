Al Nassr vs Al Hazm: fecha, hora y canal para ver partido por Saudí Pro League

Ver Al Nassr vs Al Hazm EN VIVO HOY con Cristiano Ronaldo: mira la transmisión del partido en el estadio AL-AWWAL PARK por la fecha 22 de la Saudí Pro League. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 21 de febrero de 2026, a las 2:00 de la tarde (hora peruana), que son las 4:00 PM de Argentina y Chile, las 1:00 PM de México y las 8:00 PM de España. ¿Dónde ver? FOX One transmite el partido para México y Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

