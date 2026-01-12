Ver Al Nassr vs. Al Hilal EN VIVO HOY con Cristiano Ronaldo : mira la transmisión del partido en el Kingdom Arena por la fecha 14 de la Saudí Pro League. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, lunes 12 de enero de 2026, a las 12:30 de la tarde (hora peruana), que son las 2:30 PM de Argentina y Chile, las 11:30 AM de México y las 6:30 PM de España. ¿Dónde ver? Movistar+ lo pasa en España, mientras que en Estados Unidos lo podrás ver a través de FOX Deportes y FOX One. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

