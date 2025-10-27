Ver Al Nassr vs. Al Ittihad EN VIVO HOY con Cristiano Ronaldo : mira la transmisión del partido en el estadio Al-Awwal Park de Riad por los octavos de final de la Copa del Rey de Campeones 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 28 de octubre de 2025, a la 1:00 p.m. (hora peruana), que son las 3:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile; las 12:00 PM de México y las 8:00 PM de España. ¿Dónde ver? Canal GOAT transmite el partido en Brasil, mientras que Movistar Liga de Campeones y Movistar+ lo harán en España. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

