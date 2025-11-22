Ver Al Nassr vs Al Khaleej EN VIVO HOY con Cristiano Ronaldo: mira la transmisión del partido en el King Saud University Stadium por la fecha 9 de la Saudí Pro League. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, domingo 23 de noviembre de 2025, a las 12:30 p.m. (hora peruana), que son las 2:30 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 11:30 AM de México y las 6:30 PM de España. ¿Dónde ver? Caliente TV y FOX One transmiten el partido en México, mientras que en Estados Unidos lo podrás ver en fuboTV y Fox Soccer Plus. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.