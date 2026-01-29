Al Nassr vs Al Kholood EN VIVO con Cristiano Ronaldo: ver transmisión del partido desde el King Abdullah Sport City Stadium. Revisa horarios, canales TV y dónde ver ONLINE.
/ FAYEZ NURELDINE
Redacción EC
Ver vs. Al Kholood EN VIVO HOY con : mira la transmisión del partido en el estadio King Abdullah Sport City Stadium por la fecha 18 de la Saudí Pro League 2025/26. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, viernes 30 de enero de 2026, a las 12:30 de la tarde (hora peruana), que son las 2:30 PM de Argentina y Chile, las 11:30 AM de México y las 6:30 PM de España. ¿Dónde ver? FOX One transmite el partido en México, mientras que en en Estados Unidos lo pasa FOX Sports. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

