El partido entre Al Nassr y Al-Kholood por la jornada 11 de la Liga Profesional Saudí está programado para hoy, jueves 29 de octubre de 2026, a las 13:00 horas (hora local de Perú/México) / 21:00 horas (hora de Arabia Saudita). El equipo de Cristiano Ronaldo, que marcha en la segunda posición del campeonato con 25 puntos, está obligado a sumar de a tres en casa para no perderle pisada al líder Al-Hilal. Al frente estará un exigenteAl-Kholood que se ubica noveno con 12 unidades. A continuación, te presentamos todos los detalles sobre el horario, los canales de televisión y las opciones online para seguir el compromiso en vivo desde tu país.

Al Nassr vs. Al-Kholood EN VIVO y ONLINE con Cristiano Ronaldo: repasa los horarios, canales de TV y dónde ver el partido ONLINE por la jornada 11 de la Saudi Pro League 2026 desde el Alawwal Park en Riad. / FAYEZ NURELDINE

¿A qué hora juega Al-Nassr vs. Al-Kholood hoy?

El partido se disputará este jueves 29 de octubre de 2026. Revisa los horarios según tu ubicación geográfica:

Perú, Colombia y Ecuador: 13:00 horas

13:00 horas México: 12:00 horas

12:00 horas Argentina, Chile y Uruguay: 15:00 horas

15:00 horas Estados Unidos (ET): 14:00 horas

14:00 horas España: 20:00 horas

¿Qué canales de TV transmiten el Al-Nassr vs. Al-Kholood?

La transmisión oficial del encuentro de la Liga Saudí estará disponible a través de las siguientes señales de televisión, dependiendo de tu región:

Latinoamérica: ESPN / Disney+ (Consola principal de deportes)

/ (Consola principal de deportes) Estados Unidos: FOX One y FOX Deportes

y España: Movistar+ (dial por confirmar) o directamente a través de Saudi Sport Company (SSC)

¿Dónde ver el partido Al-Nassr vs. Al-Kholoodonline y por streaming?

Si prefieres seguir el minuto a minuto desde tu teléfono, tablet o computadora, estas son las plataformas autorizadas de streaming:

En Sudamérica y México: Podrás sintonizarlo de manera online a través de la aplicación Disney+ (requiere suscripción activa).

Podrás sintonizarlo de manera online a través de la aplicación (requiere suscripción activa). En Estados Unidos: Estará disponible mediante la plataforma de FOX Sports o servicios de streaming que incluyan sus canales, como FuboTV.

Estará disponible mediante la plataforma de o servicios de streaming que incluyan sus canales, como FuboTV. En España: Se puede seguir mediante la aplicación oficial de Movistar Plus+.