Al Nassr se enfrenta a Al Okhdood con Cristiano Ronaldo en una jornada clave de la Saudi Pro League, en un duelo que puede ser determinante en la lucha por el título. El equipo visitante llega con la obligación de sumar de a tres para mantenerse en los primeros puestos, mientras que el conjunto local intentará dar el golpe ante uno de los favoritos del campeonato.

El foco estará puesto en Cristiano Ronaldo, quien atraviesa una gran temporada y continúa siendo la principal carta ofensiva de Al Nassr. Su capacidad goleadora y liderazgo lo convierten en el jugador a seguir en este compromiso.

¿A qué hora juegan Al Nassr vs Al Okhdood?

El partido se disputará el sábado 11 de abril de 2026 y contará con los siguientes horarios según país:

Estados Unidos (ET): 14:00 horas

Estados Unidos (CT): 13:00 horas

Estados Unidos (PT): 11:00 horas

Perú: 13:00 horas

13:00 horas México: 12:00 horas

12:00 horas Argentina: 15:00 horas

15:00 horas Colombia: 13:00 horas

13:00 horas España: 20:00 horas

¿En qué canal ver Al Nassr vs Al Okhdood EN VIVO?

El encuentro será transmitido en Estados Unidos por FOX Soccer Plus, señal encargada de la cobertura de la liga saudí. En otros países de Latinoamérica, la disponibilidad puede variar según el operador de TV por cable.

Se recomienda revisar la programación local o plataformas deportivas que cuenten con los derechos del torneo para confirmar la transmisión en cada país.

¿Dónde ver Al Nassr vs Al Okhdood online?

El partido podrá seguirse vía streaming a través de servicios que incluyan FOX Soccer Plus en su parrilla. Además, diversas plataformas digitales ofrecerán cobertura en tiempo real, con estadísticas, alineaciones y minuto a minuto.

Al Nassr busca seguir en la pelea por el título

Al Nassr llega a este compromiso con la necesidad de sumar una victoria que le permita mantenerse firme en la lucha por el campeonato. El equipo ha mostrado un rendimiento sólido a lo largo de la temporada, destacando por su poder ofensivo y la experiencia de sus figuras.

Por su parte, Al Okhdood intentará aprovechar su condición de local para complicar a su rival y sumar puntos importantes. Este tipo de encuentros suele ser clave en la recta final del torneo, donde cada detalle puede marcar la diferencia.

Cristiano Ronaldo, clave en el ataque

El protagonismo de Cristiano Ronaldo será fundamental una vez más. El delantero portugués no solo es el máximo referente de su equipo, sino también uno de los goleadores del campeonato, demostrando vigencia y liderazgo en cada partido.

Su presencia garantiza espectáculo y expectativa, convirtiendo este duelo en uno de los más atractivos de la jornada para los fanáticos del fútbol a nivel mundial.