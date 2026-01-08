Ver Al Nassr vs Al Qadisiya EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio Al -Awwal Park por la jornada 13 de la Saudi Pro League. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, jueves 8 de enero de 2026, a las 12:30 de la tarde (hora peruana), que son las 2:30 PM de Argentina y Chile, las 11:30 AM de México y las 6:30 PM de España. ¿Dónde ver? Movistar Liga de Campeones y Vamos 2 transmiten el partido en España, y FOX Sports y fuboTV en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partido de Real Madrid EN DIRECTO por LaLiga, Copa del Rey y Champions League.