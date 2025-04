Ver Al Nassr vs. Al Riyadh EN VIVO HOY con Cristiano Ronaldo : mira la transmisión del partido en el Al -Awwal Park por la fecha 27 de la Saudi Pro League. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 12 de abril de 2025, a las 1:00 de la tarde (hora peruana), que son las 3:00 PM de Argentina y Chile, las 12:00 PM de México y las 7:00 PM de España. ¿Dónde ver? Azteca Deportes transmite en México, y fuboTV y Fox Soccer Plus en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

