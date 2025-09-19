Ver Al Nassr vs. Al Riyadh EN VIVO HOY con Cristiano Ronaldo : mira la transmisión del partido en el Estadio de la Universidad Rey Saúd por la jornada 3 de la Saudi Pro League. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 20 de septiembre de 2025, a la 1:00 de la tarde (hora peruana), que son las 3:00 PM de Argentina, las 12:00 PM de México, y las 8:00 PM de España. ¿Dónde ver? Caliente TV transmite el partido en todo México, mientras que Movistar Plus lo hará en España. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

