Con Cristiano Ronaldo como principal figura, Al Nassr recibe este martes 24 de noviembre a Al Sadd en el estadio Alawwal Park, por la quinta fecha del Grupo B de la AFC Champions League. El equipo saudí necesita sumar tres puntos en casa para acercarse a los puestos de clasificación, pues actualmente ocupa el décimo lugar con seis unidades. Además, CR7 tendrá una nueva oportunidad para acercarse a los 1000 goles en su carrera, una marca histórica que tiene a solo 14 tantos de distancia. Por su parte, el conjunto catarí también está obligado a ganar para mantener sus opciones de avanzar a la siguiente ronda. Revisa aquí todos los detalles para seguir el compromiso.

Al Nassr vs Al Sadd EN VIVO con Cristiano Ronaldo: revisa los horarios, canales TV y dónde ver partido por la fecha 5 del Grupo B de la AFC Champions League desde el de la Saudí Pro League desde el Alawwal Park.

¿A qué hora juegan Al Nassr vs. Al Sadd?

El partido entre Al Nassr y Al Sadd inicia a la 1:15 p. m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador). Conoce los horarios internacionales para ver el encuentro:

México: 12:15 p. m.

Perú, Colombia y Ecuador: 1:15 p. m.

Bolivia y Venezuela: 2:15 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 3:15 p. m.

España: 7:15 p. m.

Arabia Saudita y Catar: 9:15 p. m.

¿En qué canales ver Al Nassr vs. Al Sadd EN VIVO?

La transmisión televisiva del Al Nassr vs. Al Sadd varía según la región:

Perú y Sudamérica (excepto Brasil): Sin canal de televisión por cable confirmado (disponible vía streaming).

Brasil: ESPN 4.

México: Sin canal de televisión por cable confirmado (disponible vía streaming).

¿Dónde ver Al Nassr vs. Al Sadd ONLINE?

Para seguir el encuentro por internet de manera oficial, las plataformas habilitadas son:

Perú, Argentina, Chile, Colombia y el resto de Sudamérica: Disney+ Premium.

Brasil: Disney+ Premium.

México: Disney+ Premium.