Ver Al Nassr vs. Al Shabab EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio AL-AWWAL PARK por la fecha 15 de la Saudí Pro League 2025/26. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 17 de enero de 2025, a las 12:30 de la tarde (hora peruana), que son las 2:30 PM de Argentina y Chile, las 11:30 AM de México y las 6:30 PM de España. ¿Dónde ver? FOX One transmite el partido en México, Movistar+ lo televisa en España y ESPN Select y Fox Soccer y fuboTV en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partido de Real Madrid EN DIRECTO por LaLiga, Copa del Rey y Champions League.