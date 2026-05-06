Al Nassr vs Al Shabab EN VIVO con Cristiano Ronaldo promete ser uno de los más atractivos de la jornada 33 de la Saudi Pro League, con figuras como Cristiano Ronaldo en acción. Aquí te contamos todos los detalles para que no te pierdas el partido.

¿A qué hora juegan Al Nassr vs Al Shabab?

El partido se jugará este jueves 7 de mayo de 2026. El horario varía según el país:

Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 1:00 PM

1:00 PM México: 12:00 PM

12:00 PM Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (ET): 2:00 PM

2:00 PM Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: 3:00 PM

3:00 PM España: 8:00 PM

¿En qué canal ver Al Nassr vs Al Shabab EN VIVO?

La transmisión oficial del partido en gran parte de Latinoamérica será a través de:

ESPN (TV)

Este canal cuenta con los derechos de la liga saudí en la región y ofrecerá cobertura completa del encuentro.

¿Dónde ver Al Nassr vs Al Shabab online?

Si prefieres seguir el partido vía streaming, tienes varias opciones según tu país:

Sudamérica (incluido Perú): Disney+

Disney+ México: DAZN

DAZN Estados Unidos: FOX Deportes, Fox Soccer Plus, además de plataformas como FuboTV y Prime Video

FOX Deportes, Fox Soccer Plus, además de plataformas como FuboTV y Prime Video España: DAZN

Previa del partido

El choque enfrenta a un Al-Nassr que pelea en la parte alta de la tabla contra un Al-Shabab que busca cerrar la temporada con mejores resultados. En el historial reciente, el equipo de Cristiano Ronaldo ha sido ampliamente dominante.

Con figuras internacionales y mucho en juego en la recta final del campeonato, se espera un partido intenso y con alto nivel competitivo en la liga saudí.