Al Nassr vs Al Taawon EN VIVO HOY con Cristiano Ronaldo: a qué hora juega y dónde ver

Ver Al Nassr vs Al Taawon EN VIVO HOY: sigue la transmisión del partido con Cristiano Ronaldo por los octavos de final de la Copa del Rey de Arabia Saudita. El juego será hoy, martes 29 de octubre de 2024, a partir de las 12:30 de la tarde (hora peruana), en el estadio Al -Awwal Park de Riad. No te pierdas el regreso de CR7 con Al Nassr y míralo aquí. ¿Dónde ver? El partido no se puede ver por televisión abierta ni pagada por cable en países de Sudamérica, Centroamérica, Norteamética y Europa. Tampoco se puede sintonizar en plataformas de streaming populares de estas regiones, como Disney Plus, DirecTV Go. Shahid TV es la plataforma streaming que permite ver el partido de CR7 hoy. No recomendamos que se usen páginas para ver partidos gratis por intenet, como Fútbol Libre TV, Roja Directa y otras.

