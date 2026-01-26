Ver Al Nassr vs Al Taawon EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Al-Awwal Park Stadium por la fecha 18 de la Saudí Pro League. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, lunes 26 de enero de 2026, a las 12:30 de la tarde (hora peruana), que son las 2:30 PM de Argentina y Chile, las 11:30 AM de México y las 6:30 PM de España. ¿Dónde ver? FOX One transmite el partido en México; mientras que FOX Sports 2 y fuboTV lo pasa en Estados Unidos. Finalmente, en España lo televisa Movistar Liga de Campeones y Movistar+. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.