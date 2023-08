Al Nassr vs. Al Taawon en vivo se verán las caras este viernes 18 de agosto por la segunda jornada de la Primera División de Arabia Saudita en el KSU Stadium, es un recinto multiusos ubicado en la ciudad de Riad. El conjunto que tiene a Cristiano Ronaldo como principal figura, sacó la billetera y logró varias incorporaciones en este mercado de pases como Seko Fofana, Marcelo Brozovic, Alex Telles y Sadio Mané. A pesar de ello no pudieron ante Al Ettifaq por 2-1 en la primera fecha. No te pierdas este partidazo y sintoniza las señales del canal DirecTV Sports, y DSports vía streaming a partir de las 13:00 (hora local).

