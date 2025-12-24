Ver Al Nassr vs. Al-Zawraa EN VIVO HOY con Cristiano Ronaldo : mira la transmisión del partido en el Al -Awwal Park por la fecha 5 del Grupo D de la Copa AFC. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 24 de diciembre del 2025, a las 11:00 de la mañana (hora peruana), que son la 1:00 PM de Argentina y Chile, las 10:00 AM de México y las 5:00 PM de España. ¿Dónde ver? Disney Plus Premium transmite el partido para todo México y Sudamérica. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

