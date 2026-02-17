Al Nassr vs. Arkadag con Cristiano Ronaldo: fecha, hora y canal TV para ver partido por Copa AFC

Ver Al Nassr vs. Arkadag con Cristiano Ronaldo EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido desde el AL-AWWAL PARK Stadium por octavos de final de la Copa AFC. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 18 de febrero de 2026, a la 1:15 p.m. (hora peruana), que son las 3:15 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 12:15 PM de México y las 7:15 PM de España. ¿Dónde ver? Disney+ Premium transmite el partido en Perú y Sudamérica, mientras que en México lo pasa ESPN y Disney+ Premium. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

