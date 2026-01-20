Ver Al Nassr vs Damac EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio Prince Sultan bin Abdul Aziz por la fecha 16 de la Saudí Pro League. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 21 de enero de 2026, a las 12:00 de la tarde (hora peruana), que son las 2:00 PM de Argentina y Chile, las 11:00 AM de México y las 6:00 PM de España. ¿Dónde ver? FOX Sports y fuboTV transmite el partido en Estados Unidos. Finalmente, en España lo televisa Movistar Liga de Campeones y Movistar+. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

